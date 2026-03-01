Detectaron a alcoholizados al volante en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer detalles sobre su accionar en la madrugada de este primer día del año
Se retuvieron 13 motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco; cuatro de las mismas sin luces y falta de chapa patente; dos porque sus conductores estaban en estado de alcoholemia positivo. También se secuestró Una camioneta por circular sin licencia de conducir y falta de seguro obligatorio y un automóvil con conductor en estado de alcoholemia positivo.
