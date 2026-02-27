Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad

Este vienes. Además, hallazgo en un barrio.
Un vecino de Chacabuco se vio involucrado en un accidente de tránsito que terminó con un auto volcado y una persona trasladada al Hospital.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Guiaba un camión con el que colisionó el coche. El conductor del auto, de 48 años, fue trasladado al nosocomio del lugar en ambulancia.
El chófer del camión se llama Sebastián Sánchez. No sufrió lesiones. Iba rumbo a Bolívar
El choque ocurrió en ruta 5 y el acceso Alfonsín a Chivilcoy.
Fotos: De Chivilcoy
Hallazgo. Esta tarde en Chacabuco, una vecina entregó a la Policía partes de una moto que encontró en Pringles entre Viamonte y Duberty.
Las partes fueron trasladadas a la Comisaría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"
- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco
- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco
- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco
- Incendio y corte de servicio eléctrico
- Averiguación de paradero en Chacabuco
- Condenados por corrupción en Chacabuco
- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco
- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco
- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco
- Asamblea por una manifestación
- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto
- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario