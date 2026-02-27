viernes, 27 de febrero de 2026

Vecino de Chacabuco involucrado en un choque ocurrido en otra ciudad

 


Este vienes. Además, hallazgo en un barrio.

Un vecino de Chacabuco se vio involucrado en un accidente de tránsito que terminó con un auto volcado y una persona trasladada al Hospital.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Guiaba un camión con el que colisionó el coche. El conductor del auto, de 48 años, fue trasladado al nosocomio del lugar en ambulancia.

El chófer del camión se llama Sebastián Sánchez. No sufrió lesiones. Iba rumbo a Bolívar 

El choque ocurrió en ruta 5 y el acceso Alfonsín a Chivilcoy.

Fotos: De Chivilcoy 

Gran peña en Chacabuco
Gran Peña en Chacabuco con Walter Vallejo


Hallazgo. Esta tarde en Chacabuco, una vecina entregó a la Policía partes de una moto que encontró en Pringles entre Viamonte y Duberty.

Las partes fueron trasladadas a la Comisaría.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- "Reclamé ante el Municipio de Chacabuco y recibí una respuesta improcedente"

- Los ganadores del sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Se suman al paro

- Libertarios felices 

 - Vuelve el domo

 Varios incidentes y disturbios en una misma zona de Chacabuco

- Más datos del accidente ocurrido temprano en Chacabuco

- Tránsito: le llegó la hora a los camiones en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Se entendieron más luces LED en 2 cuadras de Chacabuco

- Incendio y corte de servicio eléctrico

- Averiguación de paradero en Chacabuco

- Condenados por corrupción en Chacabuco

- Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco

- Con 100 por ciento de aumento inscriben en las becas para hijos de municipales en Chacabuco

- Brindaron detalles sobre la refacción del Palacio Municipal de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Madrugada intensa

- Presentan obra

- Asamblea por una manifestación

- Día de amenazas en Chacabuco y algo de mal gusto

- Estaban cerca los acusados del robo en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)