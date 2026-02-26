Condenados por corrupción en Chacabuco

Reconocieron la culpa
Tres funcionarios del gobierno municipal de Victor Reynaldo Aiola recibieron sus condenas por parte de la Justicia por corrupción durante el tiempo en el que se desempeñaron en su funciones en el partido de Chacabuco.
Ninguno irá preso porque la pena es de 3 años en suspenso. Pero no podrán ocupar cargos públicos. Se trata de Juan Carlos Gómez, ex secretario de Servicios Públicos; Gabriel Horacio Vespasiano, ex subsecretario de Servicios Públicos; y Pablo Adrián Alegre, ex jefe de Corralón Municipal. En un juicio abreviado reconocieron eser autores de los delitos de defraudación contra la administración pública y asociación ilícita.
También fue condenado Bernardo Oscar Burghetti, quien figuraba como proveedor municipal. Esta también fue condenado por un sumario de lesiones graves Como parte de la condena se ordenó el pago de 1.000.000 de pesos a cada uno de los nombrados. El que dictó la condena es el Tribunal en lo Criminal N°1 de Junín.
La investigación se inició cuando todavía gobernaba el intendente Aiola. Fueron los integrantes del bloque de concejales de Unidad Ciudadana (como se llamaba Fuerza Patria), los que se presentaron ante la Fiscalía local.
Las maniobras investigadas consistían en realizar contrataciones simulando que faltaba personal municipal para concretar determinadas obras y generar contratos innecesarios para trabajos que finalmente sí realizaban empleados del municipio.
Tras beneficiar al proveedor con la contratación irregular, los exfuncionarios recibían dinero como compensación, según determinó el magistrado.
