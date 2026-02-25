Fecha de salida y precio del nuevo colectivo de Chacabuco a Buenos Aires

Paradas en Chivilcoy, Suipacha y Mercedes. Más detalles.
Ya tiene fecha de salida la nueva empresa que unirá Chacabuco con la Ciudad de Buenos Aires pasando por Chivilcoy, Suipacha y Mercedes.
Como suele ocurrir, esta propuesta representará la frase "una de cal y una de arena". Esto es porque el pasaje será el más barato, por ahora, hacia la Capital Federal pero circulará como un "lechero", parando en todas las estaciones disponibles.
Según la información disponible en Internet a la que accedió Chacabuquero, los colectivos de la empresa Sol Bus comenzarán a circular el 14 de marzo de 2026. Por ahora figura un único horario se salida desde Chacabuco a las 8.30 pero con 3 servicios. El coche semi cama costará 23.000 pesos y el cama, 29.000 pesos. El viaje a Buenos Aires durará 5 horas y 20 minutos con horario de llegada previsto para laa 13.50.
De Buenos Aires hacia Chacabuco el colectivo de Sol Bus partirá a las 15.20. La duración del viaje será de 5 horas y 15 minutos, con horario de llegada previsto para las 20.35. Este colectivo seguirá hacia Junín.
