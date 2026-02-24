En Nación y en Chacabuco la Libertad Avanza contra la política sanitaria de Golía

Tenaza.
La Libertad Avanza parece haber dispuesto un movimiento de tenaza en contra de las políticas sanitaria y fiscal del gobierno de Rubén Darío Golía.
Volver a Chacabuquero.
En Çhacabuco el concejal Ezequiel Martinez publicó un video en sus redes sociales en la que se pregunta por la instalación del nuevo resonador magnético en el Hospital Municipal y si hay personal capacitado para operarlo.
A escala nacional, le Jefatura de Gabinete a cargo de Manuel Adorni, modificó su sección en el portal web Argentina para que los vecinos puedan dar a conocer los montos de las tasas municipales que les cobran.
Sólamente hay que dejar un correo electrónico y adjuntar fotos de los recibos.
De esta manera, se abre la posibilidad de que los vecinos de Chacabuco muestren las facturas de las tasas por servicios generales, mantenimiento de la red vial o por Salud.
Cabe recordar que el año pasado llegó hasta Adorni un recibo del servicio eléctrico de Chacabuco y comentó en una conferencia de prensa las distintas cuentas que incluía.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los ganadores del sorteo de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- El Municipio de Chacabuco anunció en qué se invertirá el dinero de la Tasa por Salud
- Novedades en el servicio de trenes de pasajeros
Agradecimiento al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Más datos de los vecinos accidentados en Chacabuco
- Gestionan que se dicten diplomaturas en Chacabuco
- Conflicto vecinal en un barrio alejado de Chacabuco
- Un medio provincial publicó un cuento de un escritor de Chacabuco
- Un motociclista atropelló a un funcionario de Tránsito en un municipio vecino
- Situaciones violentas en Chacabuco
- Más motos retenidas en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario