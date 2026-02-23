Un motociclista atropelló a un funcionario de Tránsito en un municipio vecino

Problemática regional.
La problemática del Tránsito es regional. En un distrito vecino a Chacabuco un funcionario fue atropellado por un motociclista cuando se intentaba secuestrar su rodado.
El director de Tránsito de Chivilcoy Matías Maleichuk, se encontraba trabajando en el marco del dispositivo de seguridad implementado con motivo de la bicicleteada denominada “La Vuelta de la Amistad”, en la tarde del domingo.
Según el Municipio de Chivilcoy el hecho ocurrió cuando el funcionario constató que un ciudadano de 19 años "circulaba a bordo de una motocicleta marca Honda Wave color negro, con escape libre, llevando otra motocicleta de tiro. Al ingresar al domicilio ubicado en calle Indira Gandhi N° 86 y mientras se aguardaba la intervención correspondiente, el joven salió a bordo del rodado a alta velocidad e impactó contra el Director de Tránsito, provocándole lesiones".
"Se iniciaron actuaciones por Lesiones, con intervención de la Fiscalía en turno del Departamento Judicial de Mercedes, y se labró el acta de infracción correspondiente con intervención del Juzgado de Faltas de Chivilcoy", se agregó.
