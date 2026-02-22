Fue emitida una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Momento específico.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Es de nivel amarillo para la tarde del lunes.
Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Chacabuquero ya había publicado una nota sobre probabilidad de lluvias para todo el lunes.
