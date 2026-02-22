domingo, 22 de febrero de 2026

Fue emitida una alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona



Momento específico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

Es de nivel amarillo para la tarde del lunes.

Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo


Chacabuquero ya había publicado una nota sobre probabilidad de lluvias para todo el lunes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Pasó el aniversario de OHiggins y ahora se vienen los de Castilla y Rawson en Chacabuco

- Probables lluvias y baja de temperatura en el futuro inmediato de Chacabuco

- Lo golpearon y le robaron

- Se escapó de un control y se escondió en propiedad privada en Chacabuco

- Necrológicas I

- Club de Chacabuco alerta sobre estafas a su nombre

- Incendio en una vivienda

- Brindaron detalles sobre la función de la garita de la plaza General Paz

Todavía se habla de esto:

- Tres fotos del deporte de Chacabuco: fútbol, tenis y pileta

- Comerciantes en alerta en el centro de Chacabuco por posibles estafas

- "¿Para qué pusieron la garita en la plaza?"

- Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

- Necrológicas I

- Policiales:

- Incidentes

- Pelea

- Robo en Chacabuco

- Choque en la noche de Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)