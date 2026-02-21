Alguien no pasó el control de alcoholemia en Chacabuco

Madrugada.
El área de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado del operativo de la madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Participaron móviles y motos de tránsito conjuntamente con la policía comunal, sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos), corredor nocturno(H Irigoyen y Vías) Colectora Ruta 7(parque industrial) Juan XXIIO y calle 649, zona centrica y cuatro Avenidas.
Se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, y falta de casco. Una de las mismas era conducida por una persona en estado de alcoholemia positiva.
