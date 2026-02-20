Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios

Apoyo
La diputada provincial del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, plasmó su preocupación ante la transferencia incompleta de fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios durante 2025, previstos por la Ley 25.054.
A través de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, Minnaard pidió que el Poder Ejecutivo provincial solicite de manera “eficiente y urgente” la transferencia de dichos fondos ante los numerosos incendios forestales que atravesaron la extensión del territorio bonaerense.
La Ley 25.054 regula el financiamiento de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. Las transferencias permiten garantizar el mantenimiento y el funcionamiento operativo de cada cuartel de bomberos, resultando un ingreso vital.
“Los sistemas se financian con fondos nacionales y provinciales. En 2025, el Gobierno nacional realizó el pago del subsidio, pero discrecionalmente decidió no transferir el remanente contemplado por ley”, objetó Minnaard.
En ese sentido, recordó que “las sociedades y asociaciones tuvieron que afrontar la temporada más difícil sin poder contar con esos fondos que les corresponden, sorteando obstáculos económicos y garantizando la prestación de un servicio gratuito, considerado de seguridad pública”.
“El Gobierno decidió que el ajuste y la ausencia del Estado también llegaran a quienes nos protegen poniendo su vida en riesgo solo por vocación y sin ningún tipo de resarcimiento económico”, subrayó la legisladora de la Sexta Sección.
En la Provincia existen 268 asociaciones de Bomberos Voluntarios con personería jurídica. A lo largo del territorio bonaerense cumplen tareas 17.550 bomberos voluntarios.
En Chacabuco hay 4 cuerpos activos entre la ciudad cabecera y las localidades.
