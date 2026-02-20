viernes, 20 de febrero de 2026

Acusan al Gobierno de quedarse con dinero para los bomberos voluntarios

 


Apoyo 

La diputada provincial del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, plasmó su preocupación ante la transferencia incompleta de fondos correspondientes al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios durante 2025, previstos por la Ley 25.054.



Volver a Chacabuquero.

Gran peña en Chacabuco
Gran Pela en Chacabuco con Walter Vallejo

A través de un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, Minnaard pidió que el Poder Ejecutivo provincial solicite de manera “eficiente y urgente” la transferencia de dichos fondos ante los numerosos incendios forestales que atravesaron la extensión del territorio bonaerense.

La Ley 25.054 regula el financiamiento de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. Las transferencias permiten garantizar el mantenimiento y el funcionamiento operativo de cada cuartel de bomberos, resultando un ingreso vital.

Arco
Chanchería El Corte Perfecto

“Los sistemas se financian con fondos nacionales y provinciales. En 2025, el Gobierno nacional realizó el pago del subsidio, pero discrecionalmente decidió no transferir el remanente contemplado por ley”, objetó Minnaard.

En ese sentido, recordó que “las sociedades y asociaciones tuvieron que afrontar la temporada más difícil sin poder contar con esos fondos que les corresponden, sorteando obstáculos económicos y garantizando la prestación de un servicio gratuito, considerado de seguridad pública”.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

“El Gobierno decidió que el ajuste y la ausencia del Estado también llegaran a quienes nos protegen poniendo su vida en riesgo solo por vocación y sin ningún tipo de resarcimiento económico”, subrayó la legisladora de la Sexta Sección.

En la Provincia existen 268 asociaciones de Bomberos Voluntarios con personería jurídica. A lo largo del territorio bonaerense cumplen tareas 17.550 bomberos voluntarios.

En Chacabuco hay 4 cuerpos activos entre la ciudad cabecera y las localidades.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco:

- Rondadores nocturnos

- Caída

- Susto vecinal

- ¿Llegarán estos arcos a las rutas de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Detenido en un barrio de Chacabuco

- Demorado en la tarde de Chacabuco

- Novedades en un centro de Salud y el basural de Chacabuco

- Más datos de un caso de choque y fuga en Chacabuco

- Mix: 

- Daños en una escuela

- Regreso a una dependencia

- Lista de unidad 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Más datos sobre el vuelco temprano en el desvío de Chacabuco

- Retuvieron una moto y licencias en Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)