jueves, 19 de febrero de 2026

Mix de Chacabuco: Daños en una escuela - Regreso a una dependencia - Lista de unidad

 


Breves.

Daños. Se reportaron daños en una escuela en laa últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Según lo informado por una vecina se encontraron signos que indican que alguien intentó forzar una ventana de la entidad educativa de Cucha Cucha.

Se están buscando registros de cámaras de seguridad.

Regreso. Fernanda Sierro volvió al Área de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad.

Esto sucedió meses después que tuviera que dejar el puesto de directora por problemas internos.

Unidad. En el Partido Justicialista de Chacabuco están ala espera de que la Junta Electoral de la fuerza provincial oficialice la lista de unidad para las elecciones internas.

La nomina está encabezada por el intendente Rubén Darío Golia. Una de las novedades es la incorporación de Sergio Palmieri como secretario gremial.


