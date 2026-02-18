Se presentó un informe oficial sobre los accidentes en Chacabuco

Datos.
La Municipalidad de Chacabuco informa a la comunidad que el área de Estadística elaboró y presentó un informe correspondiente al período comprendido entre el 9 y el 17 de febrero, con el objetivo de describir y analizar los accidentes viales registrados en la ciudad, incorporando indicadores cuantitativos y porcentuales que permitan una mejor interpretación de la información relevada.
Durante el período analizado se registraron un total de 5 accidentes viales, con 10 personas involucradas. Del total, 3 personas resultaron con lesiones leves, 1 persona sufrió lesiones graves y se realizaron 3 traslados hospitalarios.
En cuanto a la distribución temporal, los siniestros ocurrieron de la siguiente manera: martes (1), jueves (2), viernes (1) y sábado (1), siendo el jueves el día con mayor cantidad de hechos. En relación a las franjas horarias, no se registraron accidentes entre las 00:00 y las 06:00 horas, mientras que 2 ocurrieron entre las 06:00 y las 12:00, 2 entre las 12:00 y las 18:00, y 1 entre las 18:00 y las 24:00. De este modo, el 80% de los accidentes se produjo durante el horario diurno.
Respecto a la distribución territorial, las Zonas 1 y 5 concentraron la mayor cantidad de siniestros, con 2 casos cada una, seguidas por la Zona 2 con 1 hecho, mientras que las Zonas 3 y 4 no registraron accidentes durante el período.
En relación a la tipología de los siniestros, se observaron principalmente colisiones entre autos y motocicletas, entre motocicletas, y entre motocicletas y camionetas. La reiterada participación de motocicletas evidencia un factor de riesgo relevante, lo que refuerza la necesidad de continuar fortaleciendo las campañas de seguridad vial, especialmente en el uso del casco, el respeto de las normas de tránsito, la educación vial y la prevención de conductas riesgosas.
El análisis porcentual indica que las lesiones leves representaron el 30% de las personas involucradas, mientras que las lesiones graves alcanzaron el 10%. Asimismo, el 60% de los accidentes requirió traslado hospitalario.
Desde el área se destacó que la concentración de siniestros en determinados horarios y sectores permite orientar estrategias preventivas focalizadas, optimizando los recursos municipales y las acciones de control.
Finalmente, se concluyó que el período analizado presenta una siniestralidad moderada, con predominio de lesiones leves, aunque con un caso de gravedad, por lo que se continuará trabajando en políticas públicas destinadas a fortalecer la prevención, la concientización y la seguridad vial en la comunidad.
