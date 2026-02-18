Desobediencia en un barrio de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana la Policía demoró a una persona de sexo masculino.
Al parecer, no respetó una medida judicial de no acercamiento a un familiar.
Ocurrió en Inmediaciones de Ituzaingó y Quintana.
Se le dio intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia.
