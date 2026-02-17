Cultura y esparcimiento: un premiado, una celebración y un recital solidario en Chacabuco

Agenda.
El Club de Pesca de Chacabuco informó que se entregó el premio que se sorteó en el marco de un bono contribución.
El vecino Gabriel Gonzalez ganó un kayak.
Por otro lado, la Subsecretaría de Cultura informó que el sábado 21 de febrero se celebrará en O'Higgins el aniversario de la localidad.
Actuarán Bautista Leguizamón, Las Voces de O"Higgins, Claudia Levato, Las Voces de mí Pueblo, Jazmín Giannone, Julio César y su Banda.
Por otro lado, el Teatro Italiano dio a conocer que ya están a la venta las entradas del recital de César Menta a beneficio de Facundo De Titto. Se busca recaudar fondos para que el niño pueda continuar con un tratamiento médico en México.
