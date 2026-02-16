Invitan al Martes de Challa en Chacabuco

Celebración de una Colectividad.
La Comunidad Boliviana de Chacabuco celebra este 17 de febrero de 2026 el Martes de Calla.
Volver a Chacabuquero.
Es una celebración realizada en el marco del carnaval.
Desde las 11.00 habrá actividades en el predio de la colectividad que está ubicada en Andrés de Vera al 990.
La Challa se celebra a las 14.00.
