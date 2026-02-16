lunes, 16 de febrero de 2026

Invitan al Martes de Challa en Chacabuco

 


Celebración de una Colectividad.

La Comunidad Boliviana de Chacabuco celebra este 17 de febrero de 2026 el Martes de Calla.



Volver a Chacabuquero.


Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración


Es una celebración realizada en el marco del carnaval.

Desde las 11.00 habrá actividades en el predio de la colectividad que está ubicada en Andrés de Vera al 990.

La Challa se celebra a las 14.00.


Fotos del Carnaval: Marcelo Fabián Farías en Facebook 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Finde en Chacabuco:

- Zamba estuvo en el centro

- Peatonal del Amor

- Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco

- Altercados y daño en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Incidentes en la noche de Chacabuco

- Otro hecho delictivo en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Robo en la zona céntrica de Chacabuco

Necrológicas I 

- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco




on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)