Robo en la zona céntrica de Chacabuco

De noche.

Esta noche se reportó un robo en la zona céntrica de Chacabuco.



Alguien sustrajo al menos una garrafa de gas e un puesto de la Feria de Sabores en Carnaval, ubicado en torno de la Plaza San Martín.

Ocurrió en Inmediaciones de San Martín y Alsina.

La situación fue advertida esta mañana cuando los responsables del puesto se acercaron para reanudar la actividad de elaboración y venta de comidas en el marco del evento.

El caso fue informado a la Policía.

La garrafa abastecía una freidora. Ahora la entidad afectada está buscando un reemplazo porque se quedó sin el combustible para hacer las papas fritas.


