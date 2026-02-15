De noche.
Esta noche se reportó un robo en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Alguien sustrajo al menos una garrafa de gas e un puesto de la Feria de Sabores en Carnaval, ubicado en torno de la Plaza San Martín.
Ocurrió en Inmediaciones de San Martín y Alsina.
La situación fue advertida esta mañana cuando los responsables del puesto se acercaron para reanudar la actividad de elaboración y venta de comidas en el marco del evento.
El caso fue informado a la Policía.
La garrafa abastecía una freidora. Ahora la entidad afectada está buscando un reemplazo porque se quedó sin el combustible para hacer las papas fritas.
