sábado, 14 de febrero de 2026

Video: Despiste en la ruta 7 cerca de Chacabuco


Esta mañana.

Esta mañana despistó un camión con semirremolque en la zona del desvío de la ruta 7 a la ruta 30 a Rojas por la Variante Chacabuco de la autopista.

Al video que encabeza esta nota lo envió un lector.

No hubo heridos.



