viernes, 13 de febrero de 2026

Incendio en un auto en Chacabuco

Esta tarde.

Esta tarde se registró un incendio en un auto en Chacabuco.



Se trató de un Ford Fiesta guiado por una mujer.

Momentos antes el vehículo había detenido la marcha porque otro rodado había frenado delante del mismo. 

Se abrió el capot del motor, y se vio que había comenzado a incendiarse. El daño fue total. No hubo heridos.

Una dotación de bomberos voluntarios apagó el fuego.

Ocurrió en 9 de Julio entre Mendoza y La Rioja.

La conductora se llamaría María Yolanda Salussoglia


