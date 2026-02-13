Esta tarde.
Esta tarde se registró un incendio en un auto en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Momentos antes el vehículo había detenido la marcha porque otro rodado había frenado delante del mismo.
Se abrió el capot del motor, y se vio que había comenzado a incendiarse. El daño fue total. No hubo heridos.
Una dotación de bomberos voluntarios apagó el fuego.
Ocurrió en 9 de Julio entre Mendoza y La Rioja.
La conductora se llamaría María Yolanda Salussoglia
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios
- Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco
- Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco
- Situación violenta en la ciudad
Todavía se habla de esto:
- "Basta de maquillar el abandono en Chacabuco, Buenos Aires y Argentina"
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Anunciaron la continuidad de una obra en Chacabuco
- Empresa presente en Chacabuco publicó caída de ventas y aumento de morosos incobrables
- Empresa presente en Chacabuco publicó caída de ventas y aumento de morosos incobrables
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Accidente en la mañana de Chacabuco
- Avanza la privatización de la ruta 7 y el peaje en Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario