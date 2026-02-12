Avanza la privatización de la ruta 7 y el peaje en Chacabuco

Autopistas nacionales.
Se aceleran los tiempos para que se instale una casilla de cobro de peaje en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
Autopistas nacionales.
Esto es así porque el gobierno nacional inició la licitación para privatizar cuatro corredores viales.
La ruta 7 forma parte del denominado Corredor Vial Mediterráneo que barca 672 kilómetros desde Luján hasta el límite de Córdoba y San Luis, y la Ruta 35 desde Vicuna Mackena hasta Santa Catalina en la provincia de Córdoba.
En este tramo hay en la actualidad tres estaciones de peaje en Villa Espil, Junín y Vicuña Mackena. Cuando pase a manos privadas se agregarán cuatro nuevas cabinas de cobro en Chacabuco, Rufino, Laboulaye y Malena.
La licitación no contempla inicialmente ninguna clase de subsidios para los concesionarios, pero sí ayuda estatal mediante por medio del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) y del Fondo de Garantía Argentino (FOGAR).
En el caso del BICE, los oferentes podrían contar con financiamiento para la ejecución de determinadas obras, mientras que por el lado del fideicomiso del FOGAR tendrían la posibilidad de ofrecer garantías para el repago de créditos y aportes económicos provenientes de financiadores privados.
Habrá que esperar para saber qué harán los nuevos concesionarios con la Variante Chacabuco de la Autopista y el nuevo carril entre Chacabuco y Carmen de Areco.
