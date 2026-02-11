Se sintió estafada en medio de la noche de Chacabuco

Madrugada.
Una vecina de Chacabuco puso en conocimiento de la Policía una situación que dijo haber sufrido esta madrugada.
Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Al parecer, contactó a través de una red social a un sujeto por la compra de una heladera.
Hubo acuerdo y la mujer transfirió alrededor de 200 mil pesos a una cuenta a través de una aplicación de teléfono celular.
Parece que se trató de una estafa, porque la heladera no apareció.
