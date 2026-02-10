- Inauguraron pavimento en un barrio de Chacabuco 

Esta noche.
Esta noche fue inaugurada otra cuadra de pavimento con luminaria LED en un barrio de Chacabuco.
Se trata de un nuevo tramo de un aliviador de tránsito planeado por el Municipio.
La cuarta en cuestión es Doctor Fernández entre Alvear y Catamarca. La idea es que esta calle sirva para unir la avenida Saavedra con con el acceso Elguea - Román.
También se inauguraron los cordones cuneta de Catamarca entre Doctor Fernández y Larrea.
El acto fue encabezado por el intendente Rubén Darío Golía.
"Cuando dudan de dónde van los recursos de las tasas, les decimos: acá están", expresó el jefe comunal.
Hay que aclarar que el tránsito vehicular se corta en la intersección con Catamarca por ahora por la continuidad de la obra de pavimentación.
Cuando se termine el pavimento hasta Elguea - Román, se buscará avanzar por Paso hacia el acceso Juan XXIII.
