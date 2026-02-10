Publican el libro de un premiado escritor de Chacabuco

Edición.
Fue publicada la premiada novela de un autor de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trata de "En el cielo un hombre", de Manuel Crespo que ganó el Premio Hebe Uhart de Novela 2025 y se publica dentro de la colección Nuevas Narrativas de Ediciones Bonaerenses.
La novela comienza cuando un hombre se arroja al vacío desde lo alto de un rascacielos pero, en lugar de estrellarse contra el suelo, queda suspendido en el aire, completamente inmóvil, a 130 metros del suelo.
La novela de Crespo "Los hijos únicos" ganó en 2010 el Concurso Nacional "Laura Palmer no ha muerto" y fue publicada ese año por Gárgola Ediciones.
"Fosfato",el primer libro de cuentos de Crespo, fue premiado en 2018 en el concurso anual del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y publicado en 2019 por Ediciones La Parte Maldita.
En 2025 lanzó su segunda novela "Un vidrio", publicada por la editorial artesanal Ninguna Orilla.
Textos de su autoría fueron incluidos en revistas y antologías de Argentina, España, México y Estados Unidos. Es editor de la sección «Otras literaturas» en Otra Parte Semanal y colaborador en la revista El Diletante.
