Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel amarillo y está pronosticada para la madrugada del miércoles.
Estos son los distritos de la zona alcanzados por la alerta: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Para la mañana del mismo miércoles se anunciaron más lluvias.
