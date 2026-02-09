lunes, 9 de febrero de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Es de nivel amarillo y está pronosticada para la madrugada del miércoles.

Estos son los distritos de la zona alcanzados por la alerta: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.

Para la mañana del mismo miércoles se anunciaron más lluvias.


