Grave choque en la mañana de Chacabuco

Ambulancia requerida.
Esta mañana te registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil colisionó con un acoplado que estaba estacionado.
Al menos una persona fue trasladada al hospital en ambulancia. Según los vecinos sufrió una lesión en el rostro. Se trataría de una mujer.
Ocurrió en Gutiérrez entre 12 de Febrero y Máximo Gil.
Familiares de la persona lesionada se quejaron ante la policía sobre el lugar donde estaba estacionado el acoplado.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en cadena en una avenida de Chacabuco
- Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco
- Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC
Todavía se habla de esto:
- El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco
- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco
- Proyectos de inclusión en Chacabuco
- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital
Choque en la medianoche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario