domingo, 8 de febrero de 2026

Grave choque en la mañana de Chacabuco

 


Ambulancia requerida.

Esta mañana te registra un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Un automóvil colisionó con un acoplado que estaba estacionado. 

Al menos una persona fue trasladada al hospital en ambulancia. Según los vecinos sufrió una lesión en el rostro. Se trataría de una mujer.

Ocurrió en Gutiérrez entre 12 de Febrero y Máximo Gil.

Familiares de la persona lesionada se quejaron ante la policía sobre el lugar donde estaba estacionado el acoplado.


