sábado, 7 de febrero de 2026

Una mujer fue trasladada al Hospital

 Tendida en una vereda.

Durante la madrugada una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia.



Personal policial la encontró tendida en el suelo, en la vereda de un negocio, tras recibir llamados de vecinos que decían que estaba golpeada.

La mujer subió caminando a la ambulancia.

Ocurrió cerca de las 2.00 en Vieytes entre Santa Fe y Entre Ríos.


