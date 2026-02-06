Esta tarde. Se agregaron fotos.
Esta tarde se registro un violento accidente en el centro de Chacabuco.
Una moto atropelló a un peatón.
Dos personas sufrieron graves lesiones. El peatón quedó tendido sobre el pavimento. Fue trasladado en primera instancia.
Más fotos:
Se trató de una persona de sexo masculino que estaba realizando un trabajo en una vereda cercana. En la calle quedó la pala que utilizó para cavar un pozo que estaba cubriendo con maderas momentos antes del accidente.
Luego fue el turno del motociclista
Ocurrió en Almirante Brown entre Padre Doglia y Avellaneda.
