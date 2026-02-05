jueves, 5 de febrero de 2026

Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco

 

Oficial.

El Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de la Resolución 91/2026 asignó fondos a los Bomberos Voluntarios de Chacabuco, Castilla, Rawson y O'Higgins.



Los mismos deberán usarse para la compra de equipamiento, indumentaria, materiales de seguridad, gastos de funcionamiento y capacitación.

Cada cuerpo recibirá la suma 94.924.971 de pesos.

