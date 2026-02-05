Fondos para los bomberos del partido de Chacabuco

Oficial.
El Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de la Resolución 91/2026 asignó fondos a los Bomberos Voluntarios de Chacabuco, Castilla, Rawson y O'Higgins.
Los mismos deberán usarse para la compra de equipamiento, indumentaria, materiales de seguridad, gastos de funcionamiento y capacitación.
Cada cuerpo recibirá la suma 94.924.971 de pesos.
