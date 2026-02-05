(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Rosalía Josefa Vidal viuda de Jacobs "Lia". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Buenos Aires 173. Sepelio a las 13.00
.
Necrológicas recientes: QEPD
