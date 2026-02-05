jueves, 5 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Josefa.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


- Rosalía Josefa Vidal viuda de Jacobs "Lia". Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Buenos Aires 173. Sepelio a las 13.00

.


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas II

- Emergencia en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados

- Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia

- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta

- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

- Necrológicas II

- Policiales:

- Conflicto en un barrio

- Susto

- Búsqueda 

- Necrológicas I del miércoles

- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)