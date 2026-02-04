miércoles, 4 de febrero de 2026

Vecino hospitalizado en medio de la tormenta

 

Esta tarde.

Un vecino de 87 años fue hospitalizado esta tarde en Chacabuco tras sufrir un accidente doméstico.



Volver a Chacabuquero.

Sufrió una caída en el patio de su casa en medio de la tormenta. Terminó con una lesión en la cabeza.

La familia pidió la presencia del SAME y el personal de Salud decidió que lo mejor era trasladar al accidentado al Hospital. 

El vecino estaba consciente 

Ocurrió en Inmediaciones de Vicente López y San Lorenzo.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco

- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco

- Necrológicas II

- Policiales:

- Conflicto en un barrio

- Susto

- Búsqueda 

- Necrológicas I del miércoles

- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco

Todavía se habla de esto: 

- Ahora sí: triple alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

- Necrológicas II

- Carnavales en las localidades del Partido de Chacabuco

- Anunciaron tormentas para Chacabuco y la zona

- Policiales de Chacabuco: Intrusos en la noche - Joven hospitalizado

- Necrológicas I del martes

- Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)