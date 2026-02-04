Vecino hospitalizado en medio de la tormenta

Esta tarde.
Un vecino de 87 años fue hospitalizado esta tarde en Chacabuco tras sufrir un accidente doméstico.
Volver a Chacabuquero.
Sufrió una caída en el patio de su casa en medio de la tormenta. Terminó con una lesión en la cabeza.
La familia pidió la presencia del SAME y el personal de Salud decidió que lo mejor era trasladar al accidentado al Hospital.
El vecino estaba consciente
Ocurrió en Inmediaciones de Vicente López y San Lorenzo.
