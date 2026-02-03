Carnavales en las localidades del Partido de Chacabuco

martes, 3 de febrero de 2026

Antes que en la ciudad cabecera.

Este fin de semana habrá carnaval en dos localidades del partido de Chacabuco.



En OHiggins será la segunda edición del corso que comenzó en enero. Será este sábado 7 por la noche. 

Animarán la velada Los Saltinbanquis del Fortin, Explota el Parche, Luis Claudio y su Banda, e Iván y su show de Junín.

El domingo 8 será el turno del Carnaval del teatro Italiano de Rawson. En este caso se prestarán la compara Horus y Gustavo Maiale.

Los carnavales de la ciudad de Chacabuco se celebrarán la otra semana.


