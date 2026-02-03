Carnavales en las localidades del Partido de Chacabuco

Antes que en la ciudad cabecera.
Este fin de semana habrá carnaval en dos localidades del partido de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En OHiggins será la segunda edición del corso que comenzó en enero. Será este sábado 7 por la noche.
Animarán la velada Los Saltinbanquis del Fortin, Explota el Parche, Luis Claudio y su Banda, e Iván y su show de Junín.
El domingo 8 será el turno del Carnaval del teatro Italiano de Rawson. En este caso se prestarán la compara Horus y Gustavo Maiale.
Los carnavales de la ciudad de Chacabuco se celebrarán la otra semana.
