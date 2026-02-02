Firmaron boletos de compra venta de Chacabuco para Todos II

Esta tarde.
El intendente municipal, Darío Golía, encabezó esta tarde el acto de firma de los boletos de compra-venta de terrenos adjudicados previamente mediante sorteos y cruces de datos a 40 beneficiarios. De ese total, 20 pertenecen al Sindicato de Trabajadores Municipales y los restantes al gremio de la Unión Obrera Molinera (UOMA).
En la apertura, el secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez, remarcó la importancia de acceder al terreno propio, señalando que “tener el lote es comenzar a construir la base, y junto a ella, también se construye la familia”.
Luego tomó la palabra el secretario general de la UOMA, Sergio Palmieri, quien destacó el compromiso asumido por el intendente durante la campaña, cuando prometió la compra de quintas para que los afiliados pudieran acceder a su terreno, hecho que hoy se concreta con la firma de los boletos.
Por su parte, el secretario general del STMCH, Mario Fadel, agradeció la convocatoria del intendente para que el gremio forme parte de esta iniciativa y subrayó que el municipio actúa como garante de los créditos de los afiliados.
La directora de Casa de Tierra, Dra. Romina Barbetta, valoró el trabajo del equipo del área y resaltó la gestión del intendente, enfocada en brindar soluciones concretas que permitan a los vecinos llegar a su terreno propio.
En el cierre de la jornada, el jefe comunal aseguró que durante el año se continuará con la compra de quintas y se refirió a quienes no resultaron sorteados y a los más de mil inscriptos en lista de espera: “De a poco vamos a ir llegando al acceso a la tierra para todos, porque nuestra meta es que cada vecino pueda tener su parcela”.
Finalmente, Golía aclaró: “Esto no es un regalo, es parte del programa ‘Chacabuco para Todos II’, en el que cada beneficiario paga una cuota mensual accesible. Hoy ustedes se van a sus casas con el boleto y ya son propietarios de los terrenos que firmaron. Les deseo muchos éxitos en este camino y lo mejor para cada uno”.
