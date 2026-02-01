Temor en las vías de Chacabuco

Alerta.
Anoche se encendieron las alarmas en la zona de la estación de trenes de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Varios móviles de la Policía fueron enviados al lugar ante un llamado telefónico que daba cuenta de la presencia de una mujer que amenazaba con arrojarse a las vías del ferrocarril.
Ocurrió justo en el horario en el arribaba a Chacabuco el tren de pasajeros que había salido desde Retiro y tenía como destino final la ciudad de Junín.
Finalmente el tren partió sin que nadie protagonizara un incidente de atentado contra su propia vida.
Los Patrulleros realizando un rastrillaje en las calles aledañas a la estación para tratar de dar con alguna persona que respondiera a la descripción recibida. No hubo ninguna novedad.
