Otra situación violenta ante una vivienda de Chacabuco

Esta noche.
Otra situación violenta se registró esta noche ante un domicilio de la ciudad de Chacabuco.

El morador del lugar acusó a su expareja de agredirlo.
Hubo una confrontación. Ambas partes fueron trasladadas a la Comisaría para formalizar el inicio de un sumario.
El varon tienen 43 años y la mujer 38.
Ocurrió en inmediaciones de Rivadavia y Viamonte.
