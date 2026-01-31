sábado, 31 de enero de 2026

Otra situación violenta ante una vivienda de Chacabuco

 


Esta noche.

Otra situación violenta se registró esta noche  ante un domicilio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El morador del lugar acusó a su expareja de agredirlo. 

Hubo una confrontación. Ambas partes fueron trasladadas a la Comisaría para formalizar el inicio de un sumario.

El varon tienen 43 años y la mujer 38.

Ocurrió en inmediaciones de Rivadavia y Viamonte.




