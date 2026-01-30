viernes, 30 de enero de 2026

Choque y fuga en Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se registró otro episodio de choque y fuga en la ciudad de Chacabuco. 



Un automóvil que iba circulando chocó con otro que estaba estacionado y se fue del lugar. 

El auto siniestrado se movió 3 metros y subió a la vereda. Sufrió daños. La dueña estaba en una peluquería y escuchó el estruendo generado por la colisión.

Ocurrió en Uspallata entre Belgrano y Rivadavia


