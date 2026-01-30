Choque y fuga en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró otro episodio de choque y fuga en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un automóvil que iba circulando chocó con otro que estaba estacionado y se fue del lugar.
El auto siniestrado se movió 3 metros y subió a la vereda. Sufrió daños. La dueña estaba en una peluquería y escuchó el estruendo generado por la colisión.
Ocurrió en Uspallata entre Belgrano y Rivadavia
