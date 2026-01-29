Que en paz descanse: Norma.
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- Emilia Norma Pascucci viuda de Aiuto. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Corrientes 317. Sepelio a las 16.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
