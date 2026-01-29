jueves, 29 de enero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Norma.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Emilia Norma Pascucci viuda de Aiuto. Falleció a los 88 años. Casa de duelo: Corrientes 317. Sepelio a las 16.30


.


Necrológicas recientes: QEPD


