La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo

 


Esta mañana.

La Municipalidad de Chacabuco firmó esta mañana un convenio con la Facultad Regional de San Nicolás de la Universidad Tecnológica Nacional para seguir dictando carreras a lo largo del año.



La Comuna abonará 35 millones de pesos mensuales por 10 carreras y cursos de formación para la población.

Encabezaron el acto el intendente Rubén Darío Golía y el decano de la Facultad Tomás Avetta. Este último también aprovechó para comentar que siguen las gestiones para elevar el grado del Aula Chacabuco de la UTN.

