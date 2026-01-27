martes, 27 de enero de 2026

Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.

En pocas horas ha cambiado el pronóstico Meteorológico para Chacabuco y la zona.



Ha desaparecido cualquier rastro de alerta Meteorológica por tormentas.

Solamente queda una probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este martes y de chaparrones para la madrugada del miércoles.

Se mantiene la alerta amarilla por temperaturas altas extremas.

Cabe recordar que ayer se había anunciado una alerta Meteorológica por tormentas fuertes y probabilidad de lluvia para todo el día.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

