Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
En pocas horas ha cambiado el pronóstico Meteorológico para Chacabuco y la zona.
Ha desaparecido cualquier rastro de alerta Meteorológica por tormentas.
Solamente queda una probabilidad de tormentas aisladas para la noche de este martes y de chaparrones para la madrugada del miércoles.
Se mantiene la alerta amarilla por temperaturas altas extremas.
Cabe recordar que ayer se había anunciado una alerta Meteorológica por tormentas fuertes y probabilidad de lluvia para todo el día.
