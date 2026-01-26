Que en paz descanse: María
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).
- María Margarita Abello. Falleció a los 103 años. Casa de duelo: Saavedra 129. Sepelio a las 12.00.
.
Necrológicas recientes: QEPD
