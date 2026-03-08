Esta mañana.
Esta mañana un vecino realizó un hallazgo en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dio con una moto Honda y la entregó a la Policía. Al chequear los datos se detectó que el vehículo tenía su patente radicada en Chivilcoy. Al parecer, no tenía pedido de secuestro por robo pero sí una prohibición para circular.
Finalmente, la moto fue trasladada por personal de Tránsito.
Ocurrió en San Luis continuación, a la altura del barrio Procrear. En este lugar suelen hallarse motos y cuadros abandonados.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Policiales: Varios incidentes y un intruso en Chacabuco
- Caravana: retuvieron motos de otras ciudades en Chacabuco
- Operarse es cada vez más costoso en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Vecina hace un pedido a la Municipalidad de Chacabuco
- UCR: "Los condenados por corrupción no representan al radicalismo"
- Gendarmería demoró a motociclistas de Chacabuco en el sur argentino
- Sumario contra una empleada del Hospital de Chacabuco
- Madrugada accidentada en Chacabuco
- Accidente en la medianoche de Chacabuco
- Piden ayuda para una mujer de Chacabuco gravemente accidentada
No hay comentarios:
Publicar un comentario