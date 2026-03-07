sábado, 7 de marzo de 2026

Madrugada accidentada en Chacabuco

 


La que pasó fue una madrugada accidentada para la ciudad de Chacabuco.



Una moto chocó con una camioneta en Padre Doglia y Máximo Gil. No hubo heridos pero sí daños. El rodado de menor porte fue retenido por personal del área de Tránsito.

En San Martin y Espora un auto a otro y siguió circulando.

En Lamadrid y Remedios Escalada de San Martin, Tránsito retuvo una moto a pedido de la Policía, que había identificado a una persona en el lugar.

Hubo quejas por picadas de autos y motos en las calles de la zona urbana 


