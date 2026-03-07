Madrugada accidentada en Chacabuco

De noche.
La que pasó fue una madrugada accidentada para la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una moto chocó con una camioneta en Padre Doglia y Máximo Gil. No hubo heridos pero sí daños. El rodado de menor porte fue retenido por personal del área de Tránsito.
En San Martin y Espora un auto a otro y siguió circulando.
En Lamadrid y Remedios Escalada de San Martin, Tránsito retuvo una moto a pedido de la Policía, que había identificado a una persona en el lugar.
Hubo quejas por picadas de autos y motos en las calles de la zona urbana
