Estafaba a comercios desde la cárcel de Junín

Eco en Chacabuco.
La Justicia Departamental logró identificar a un preso de la cárcel de Junín que se dedicaba
a estafar a comerciantes a través de un teléfono celular.
Volver a Chacabuquero.
Por ahora la investigación está enfocada en la vecina ciudad pero el modus operando recuerda a estafas de las que fueron objeto comercios de Chacabuco días atrás.
El acusado tiene 21 años. Se hacía pasar por otras personas usando Whatsapp y compraba equipamiento para la construcción. Luego un flete era el encargado de llevar la compra a un domicilio donde la recibían cómplices encargados de reducirla o revenderla.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Todo comenzó con un comerciante que sospechó de un pedido de compra que realizó desde un número nuevo alguien que dijo ser un cliente conocido. La sospecha se transformó en denuncia, y esta última en un que terminó con dos detenidos en Junín.
La investigación continuó hasta permitir llegar hasta el preso que fue procesado. Tenía 2 teléfonos que fueron secuestrados.
