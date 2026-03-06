viernes, 6 de marzo de 2026

Volvieron a atentar contra la memoria de un fallecido en Chacabuco

 


De noche.

La familia de Alexis Nanni compartió imágenes en las redes sociales que muestran un nuevo atentado contra el  monolito que lo recuerda en el kilómetro 204 de la ruta 7, a la altura de Chacabuco.



Cabe recordar que el domingo el lugar había sido incendiado. Ahora la familia encontró en un cesto de residuos las imágenes y recuerdos que habían colocado tras reestablecer el monolito.

También se encontraron inscripciones xon insultos. El monolito fue levantado a la altura del lugar donde Nanni falleció años atrás tras chocar con su moto con una columna de iluminación.

