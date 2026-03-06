Volvieron a atentar contra la memoria de un fallecido en Chacabuco

De noche.
La familia de Alexis Nanni compartió imágenes en las redes sociales que muestran un nuevo atentado contra el monolito que lo recuerda en el kilómetro 204 de la ruta 7, a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Cabe recordar que el domingo el lugar había sido incendiado. Ahora la familia encontró en un cesto de residuos las imágenes y recuerdos que habían colocado tras reestablecer el monolito.
También se encontraron inscripciones xon insultos. El monolito fue levantado a la altura del lugar donde Nanni falleció años atrás tras chocar con su moto con una columna de iluminación.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Video: Así fue el robo en una vivienda de Chacabuco
- Labraron infracciones contra acoplados, escombros y doble fila en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Tremenda recepción para este jugador de Chacabuco en nuevo Club
- Golía: “Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente"
- Choque con un lesionado en Chacabuco
- Procedimiento policial en un barrio
- Accidente en un barrio de Chacabuco y algo más
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes
- Qué es lo que pide Uber y qué le quieren pedir en Chacabuco
- Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco
- Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario