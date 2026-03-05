Golía: “Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente"

Concejo Deliberante.
El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde realizó una evaluación de lo gestionado hasta el momento y destacó el trabajo de las diferentes áreas del gabinete municipal.
Volver a Chacabuquero.
El jefe comunal inició su discurso señalando:
“Este es mi 11° período en el que vengo a inaugurar las sesiones ordinarias. Como lo hago cada año que estoy al frente del municipio, vengo a brindar un informe de lo que fuimos capaces de hacer en este tiempo y lo que proyectamos para nuestra ciudad en el futuro”.
Golía destacó que desde el inicio de la gestión se trabajó para lograr “una administración ordenada, prolija, transparente, participativa y cercana al vecino”, aunque reconoció que el municipio atraviesa un contexto nacional complejo.
“Estamos viviendo tiempos difíciles, con dificultades y escasos recursos. Frente a esto hay que planificar los nuevos tiempos”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que desde el primer día se ajustaron los gastos innecesarios que no respondían a necesidades inmediatas o urgentes. “Logramos tener una administración equilibrada, con escasos recursos, poniendo el acento en la eficiencia, la eficacia y la transparencia”, afirmó.
Respecto a los recursos coparticipables, el intendente indicó que durante 2025 se registró una disminución del 16,69% en relación con la inflación. Sin embargo, aseguró que mediante una correcta administración de los recursos se pudo avanzar en distintas prioridades para el funcionamiento del municipio.
Paritarias y salarios municipales
Golía remarcó los acuerdos alcanzados con los gremios municipales, entre ellos ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales, tras más de diez encuentros paritarios.
En ese marco detalló:
Año 2024: aumento del 101% al básico más 26% en bonos, totalizando un 127%, frente a una inflación del 117%, lo que significó una mejora del 10% por encima de la inflación para los trabajadores municipales.
Año 2025: incremento del 32% al básico más 20% en bonos, alcanzando un 52% anual frente a una inflación del 31,5%.
En lo que va de 2026, indicó que en enero se otorgó un 4% de aumento acordado en paritarias y en febrero se abonó un bono de $60.000. Además, confirmó que los sueldos depositados para el día siguiente incluyen otro 4% de incremento.
Inversiones y equipamiento
El intendente también destacó que el municipio terminó de pagar el crédito leasing otorgado en julio de 2021, cancelando 25 cuotas por un total de $96.700.000.
En materia de inversiones, informó que se destinaron:
$519.000.000 en 2024
$759.000.000 en 2025
para reparaciones y adquisición de maquinaria, lo que permitió mejorar el estado del parque automotor municipal y optimizar la prestación de servicios.
Entre las incorporaciones se encuentran:
Un tractor con plataforma y cortadora de pasto para Espacios Verdes.
Un tractor cortador para el Parque Recreativo.
Un equipo similar para el Cementerio.
Otro para la Playa de Camiones y el Parque Industrial.
Y uno destinado a la localidad de O’Higgins.
Además, el municipio invirtió en la compra de contenedores y en el servicio de hemodinamia, con una inversión de $284 millones.
“Todo esto sin contar las inversiones en áreas como educación y obras públicas que detallaré en el capítulo correspondiente”, expresó.
Recaudación y beneficios para contribuyentes
Golía explicó que otro eje de financiamiento del municipio es la recaudación propia, que actualmente alcanza alrededor del 70% entre recaudación y recupero.
En ese sentido, destacó la implementación de incentivos para los contribuyentes cumplidores:
20% de descuento para quienes están al día.
15% adicional por pago anual antes del 31 de marzo.
De esta manera, quienes cumplen ambas condiciones reciben una bonificación total del 35%.
También se implementaron reducciones en la Tasa de Seguridad e Higiene para algunos rubros vinculados a la producción e incentivos para nuevos emprendimientos.
*Un Estado presente"
Finalmente, el intendente remarcó que la prioridad del gobierno municipal es “el desarrollo integral de las personas”.
“Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente, con educación, deporte y cultura. Eso se logra con un Estado presente y trabajando en armonía”, afirmó.
Tras su exposición, Golía detalló área por área las acciones realizadas durante dos años y tres meses de gestión en su tercer mandato como intendente.
Al finalizar su discurso, se dio la palabra a los presidentes de bloque para que expresaran sus posiciones.
Cabe destacar que, al asumir su mandato, Golía propuso que los jefes de bloque puedan intervenir al finalizar el discurso del intendente, a diferencia de lo que ocurría en la gestión anter
ior, cuando no se les otorgaba la palabra durante la apertura de sesiones.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque con un lesionado en Chacabuco
- Procedimiento policial en un barrio
- Accidente en un barrio de Chacabuco y algo más
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Se municipaliza en Chacabuco el pago de ciertas patentes
- Qué es lo que pide Uber y qué le quieren pedir en Chacabuco
- Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco
- Transito: infracción contra el dueño de un caballo por el choque y rodados retenidos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nombraron gran cantidad de auxiliares docentes en Chacabuco
- Un piloto se fue de un reconocido equipo de Chacabuco
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Fiesta de la maquinaria antigua
- Accidente en una ruta de Chacabuco
- Egresadas reclaman una respuesta a un Instituto de Chacabuco
- Problemas en la madrugada de Chacabuco
- Tránsito: infracciones por pasarse con la basura y motos retenidas
No hay comentarios:
Publicar un comentario