Así estará el tiempo en el final de la semana en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El pronóstico del tiempo para el final de la semana ya está disponible para Chacabuco y la zona.
Se ha anunciado la posibilidad de lluvias para la mañana, la tarde y noche de este jueves. Para el viernes se habla de lluvia desde la madrugada hasta la tarde.
Por el momento no se ha anunciado alguna alerta meteorológica.
Al parecer, en el fin de semana el cielo estará algo nublado.
