Nombraron gran cantidad de auxiliares docentes en Chacabuco

Acto público.
Hoy se llevó a cabo el acto de cobertura 28 cargos de auxiliares en instituciones educativas del distrito de Chacabuco.
Los nuevos cargos corresponden a funciones de Portero y Ayudante de Cocina. Del total designado, dos auxiliares fueron destinados a la localidad de O’Higgins, uno a Rawson y uno a Castilla, mientras que los restantes se distribuyeron en establecimientos educativos de la ciudad cabecera.
Durante el acto, el intendente Rubén Darío Golía expresó: “Quiero compartir la felicidad y esta linda noticia con ustedes, porque cuando uno gestiona, gestiona para un mejor Chacabuco, con todos los objetivos que tenemos como Estado municipal y como proyecto de desarrollo de ciudad”.
Asimismo, destacó la importancia de alcanzar la titularidad de estos cargos: “Hoy conseguir la titularidad de 28 cargos y además estar trabajando para cubrir cinco cargos más es muy importante, porque tiene que ver con la seguridad jurídica, la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores. Esto marca que hay un Estado presente, con un gobernador que, a pesar de las dificultades que le presentan desde el Estado nacional, sigue invirtiendo en educación”.
En ese sentido, el Intendente realizó un reconocimiento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y destacó los reclamos llevados adelante por los gremios, así como las gestiones impulsadas por el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital.
También dirigieron unas palabras la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola, quien presidió el acto y la Jefa Distrital, Andrea Castronuevo, que los acompañó en este acto y ambas celebraron la incorporación de los nuevos auxiliares al sistema educativo local.
