Más datos del accidente que sufrió una mujer en Chacabuco

Mediodía.
Una mujer fue asistida este mediodía en Chacabuco a raíz de un accidente.
Cayó de una bicicleta mientras circulaba. Se solicitó presencia médica desde la estación de colectivos de la ciudad. Ocurrió en Inmediaciones de Falucho y Olavarría.
La mujer sufrió lesiones en una pierna y en el rostro. Tiene 55 años. Es de apellido Schianchi y fue trasladada al Hospital Municipal en ambulancia.
