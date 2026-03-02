Lista completa de los empleados municipales que fueron capacitados

Oficial.
El Intendente Municipal, Darío Golía, presidió esta mañana en el SUM del Parque Temático la entrega de certificados a los operadores de máquinas viales que realizaron el curso a través de la Dirección de Vialidad Chivilcoy, Zona V, a cargo de Rubén Tarantino. La capacitación se dictó en Chacabuco bajo la supervisión del Centro Profesional N°424 “Juan Manuel de Rosas” de La Plata.
El jefe comunal destacó la importancia de esta formación al señalar que hoy las máquinas son cada vez más tecnológicas, por lo que resulta fundamental que los operarios se capaciten para estar a la vanguardia y operar correctamente los equipos. “Es sumamente importante saber cómo utilizar estas herramientas y también cuidar el valor que tienen, por el costo que representan”, expresó.
Además, Golía indicó que el objetivo del Municipio es mantener estos cursos abiertos durante todo el año para preparar operadores calificados. En ese sentido, adelantó que en 2026 se abrirá nuevamente la inscripción para futuros operadores viales, destinada tanto a empleados municipales como a particulares de la comunidad.
Por su parte, Tarantino agradeció la confianza del Municipio para concretar este convenio y felicitó a los egresados por su compromiso.
Los operarios que recibieron sus certificados, entre empleados municipales y particulares, fueron: Barros, Pablo Javier; Nogueira, Nicolás Thomás; Márquez, Luján María (Delegación Castilla); Malone, Eduardo Martín (Delegación Castilla); Lescano, Lucas Hernán; Garboli, Juan Cruz; Casciari, Jonás Gerónimo; Munafó, Andrés Luciano; Luján, Esteban Martín; Luján, Nazareno Agustín; Scalise, Marcelo Marcos; Loureyro, Kevin y Gutiérrez, Nelson José.
Cabe destacar que este curso se realizó por primera vez en la localidad, mediante un convenio entre la Dirección de Vialidad Provincial y el Municipio de Chacabuco, fortaleciendo la capacitación y la calidad de los servicios viales.
Acompañaron en la mesa al Intendente Municipal: el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Delegado de Castilla, Miguel Terrile; la Secretaria de Gestión Territorial, Karina Geloso; la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Patricia Sorichillo; el Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa; y el Director de Patrimonio, Javier Volpini. Además, estuvieron presentes funcionarios de diwtintas áreas.
