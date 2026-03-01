Accidente en la mañana de Chacabuco

Barrio.
Esta mañana se registró otro accidente de tránsito en la Ciudad de Chacabuco.
Participaron un auto VW Gol y una moto Mondial.
El conductor del rodado de menor porte fue trasladado al Hospital en ambulancia.
Ocurrió en Dorrego y 9 de Julio.
