Se necesitan dadores de sangre para una vecina internada

Pedido de la familia en Chacabuco.
Familiares pidieron dadores de sangre B Negativo para una paciente que está internada. La vecina se llama Alicia Mabel Crosta y sufrió una fractura de fémur. El pedido fue realizado por su hija Lorena Zotelo. Quien quiera colaborar que se comunique con el 2364514580.
