viernes, 27 de febrero de 2026

"Agradecimiento por la rápida respuesta a mí reclamo"

 


Nota pedida de un vecino.

Me dirijo a Héctor Chilano por medio de la presente con el fin de expresarle mi agradecimiento por la atención brindada y por haberse tomado el tiempo de escuchar el planteo que oportunamente realicé.



Volver a Chacabuquero.


Valoro especialmente la predisposición al diálogo y la importancia de poder intercambiar opiniones de manera directa y respetuosa, entendiendo que el objetivo común es mejorar la calidad de vida de los vecinos y dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad.

Considero que cuando existe apertura y voluntad de escuchar, se fortalece el vínculo entre los funcionarios y los ciudadanos, generando confianza y promoviendo soluciones concretas.

Agradezco nuevamente su tiempo y disposición 


Atentamente,

Nicolás Jorge Aldubato



on
