Capacitación en equinoterapia en un campo de jineteada de Chacabuco

Profesionales a cargo.
La Subsecretaría de Cultura invita a una capacitación en equinoterapia que se dictará en un campo de jineteada de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El objetivo es conformar un equipo interdisciplinario que ayude a las personas que realicen este tipo de tratamiento. Será el 7 de marzo del 2026 en el campo "Mi sueño" de Miguel Romano. El desayuno y la merienda están incluídos. Para el almuerzo de asado y chorizos hay que pagar. Las encargadas de dictar la capacitación son Patricia Porcel y Verónica Fletcher, especialistas en el tema. Quien quiera participar debe comunicarse con el celular 2352485194.
La equinoterapia es un tratamiento integral que utiliza al caballo como mediador para promover la rehabilitación física, cognitiva y emocional de personas con diversas condiciones o discapacidades. Se basa en tres principios biomecánicos fundamentales: la transmisión del calor corporal del animal, los impulsos rítmicos que se propagan por el cinturón pélvico del jinete y el patrón de marcha tridimensional del caballo, el cual simula el caminar humano. Al montar, el paciente recibe estímulos que mejoran el tono muscular, el equilibrio, la coordinación y la postura de una manera que difícilmente se logra en un entorno clínico convencional.
Más allá de los beneficios motrices, esta terapia ofrece un potente impacto psicosocial. El vínculo afectivo que se establece con el caballo fomenta la confianza, la autoestima y la comunicación, además de reducir niveles de ansiedad y estrés. Al realizarse generalmente al aire libre, rompe con la rutina hospitalaria, transformando el proceso de recuperación en una actividad motivadora y lúdica. Es una disciplina donde la empatía animal y la ciencia médica se encuentran para mejorar significativamente la calidad de vida de quienes la practican.
